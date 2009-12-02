В бюджете за 10 месяцев дыра - более 28 миллиардов

Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2009 года сведен с дефицитом 27 млрд. 859,6 млн. грн., Сводный бюджет – с дефицитом 28 млрд. 414,1 млн. грн.

Такие данные обнародованы на сайте Министерства финансов Украины со ссылкой на данные отчета Государственного казначейства.

Согласно сообщению, в январе-октябре т.г. в Государственный бюджет поступило 166 млрд. 28,6 млн. грн. Кассовые расходы Госбюджета за указанный период составили 191 млрд. 828,9 млн. грн.

В январе-октябре т.г. в Сводный бюджет Украины поступило 217 млрд. 403,2 млн. грн.,

общая сумма кассовых расходов за 10 месяцев т.г. составила 243 млрд. 721 млн. грн.

Налоговые поступления в Госбюджет за отчетный период составили 115 млрд. 106,1 млн. грн., неналоговые – 43 млрд. 498,3 млн. грн.

В общий фонд Госбюджета в январе-октябре т.г. поступило 120 млрд. 907,4 млн. грн., тогда как кассовые расходы составили 147 млрд. 916,8 млн. грн., что составляет 97,9% от плановых показателей.

За счет возврата кредитов в Госбюджет в январе-октябре т.г. поступило 3 млрд. 600,2 млн. грн., в том числе в общий фонд – 320,6 млн. грн., при этом было выдано кредитов на сумму 5 млрд. 659,5 млн. грн., в том числе из общего фонда – 925 млн. грн.

В январе-октябре 2009 г. на поддержку местных бюджетов из Госбюджета было перечислено 47 млрд. 541,3 млн. грн. (26 млрд. 228 млн. – дотация выравнивания, 21 млрд. 313,3 млн. грн. – субвенции и дополнительные дотации).

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 239,215 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,980 млрд. грн.), расходы – 267,677 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,640 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,178 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 9,244 млрд. грн.

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.