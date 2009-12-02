Начало работать одно из крупнейших в Европе газохранилищ

Крупнейшее в Центральной и Восточной Европе газохранилище введено в действие в Венгрии.

Газохранилище рассчитано на 2,2 млрд кубометров природного газа, а его дневная пропускная способность составляет 28 млн кубометров.

Расширение прежних мощностей газохранилища на 600 млн кубических метров осуществил немецкий энергетический гигант E.ON, инвестировавший в работы 35 млрд форинтов (около 130 млн евро).

В период газового кризиса в январе 2009 года, "именно торговые газохранилища E.ON способствовали бесперебойному снабжению газом венгерских потребителей", заявил на церемонии открытия объекта министр энергетики Венгрии Петер Хониг.

Расширение мощностей хранилищ E.ON на территории Венгрии способствует повышению надежности снабжения страны газом и бесперебойной доставке этого вида топлива потребителям, подчеркнул министр.

РИА "Новости"