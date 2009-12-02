Тигипко о 90-х годах, кредитах, долгах и коррупциогенных схемах

Кандидат в Президенты Украины Сергей ТИГИПКО называет “плохой практикой” правительства брать займы под обязательство покупать технику у конкретного зарубежного производителя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил, комментируя, в частности, постановление Кабинета министров о привлечении объединением «Политехмед» кредита в 100 млн. долларов от Экспортно-импортного банка Китая под государственные гарантии для покупки автомобилей «скорой медицинской помощи» у китайской компании JAC.

«Получение кредита под обязательство купить технику у конкретного зарубежного производителя - весьма плохая практика. Таким образом правительство увеличивает внешний долг, отказывается от права выбора во время выбора поставщика и не позволяет создать рабочие места в Украине», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

«Соглашение как будто родом из девяностых, когда иностранные компании везли в Украину разный хлам только потому, что их правительства давали кредиты под гарантии Кабмина Украины, - настаивает С.ТИГИПКО. - Это были крайне непрозрачные и коррупциогенные договоренности”. По его словам, по большей части такие гарантированные правительством кредиты не возвращались заемщиками, а долговой груз ложился на бюджет – “а это значит, на народ Украины».

«В нашей стране достаточно компаний, которые готовы на конкурсной основе соревноваться за такой большой заказ, – уверен С.ТИГИПКО. – Если уж хочется правительству прокредитовать кого-то, лучше пусть это будут заводы, которые в Украине и налоги платят, и рабочие места создают».