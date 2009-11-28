В Украине объявлена Национальная минута молчания в память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, после минуты молчания начнется Всеукраинская акция «Зажги свечу».

Как известно, сегодня на территории Государственного музея «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине» с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоялись мемориальные мероприятия памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В мероприятиях приняли участие премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ и другие высокопоставленные должностные лица, интеллигенция, представители регионов, свидетели Голодомора. На скорбных мероприятиях присутствовала семья главы государства.