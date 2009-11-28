В киевском метро возникла нештатная ситуация

В киевском метрополитене на 11 минут останавливали движение поездов на Святошинско-Броварской линии.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник пресс-службы метрополитена Надежда ШУМАК.

По словам Н.ШУМАК, в 14.32 на станции «Черниговская» в сторону станции «Лесная» была остановка состава по техническим причинам. «Машинист понял, в чем причина, подал заявку на снятие напряжения и устранил причину. В 14.42 подачу напряжения возобновили и в 14.43 поезда поехали», - сообщила Н.ШУМАК.

Она добавила, что остановка движения поездов составила 11 минут, что вызвало некоторые сбои в графике движения составов.

Н.ШУМАК также добавила, что состав, из-за которого возникла ситуация, без пассажиров направлен в тупик на ст.м. «Лесная», где будет осмотрен.