Янукович: дорогу в Европу следует понимать буквально

Правительство заинтересовано в привлечении мощных иностранных инвесторов в строительство автодорог в Украине.

Об этом сказал премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с генеральным директором французской компании „BOUYGUES Travaux Publics” Кристианом ГАЗЕНЕМ и главным исполнительным директором компании „VINCI Construction” П‘єром БЕРЖЕРОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе КМУ.

В ходе встречи обсуждались вопросы создания современной транспортной инфраструктуры и строительства автобанов европейского качества в Украине на концессионной основе.

В.ЯНУКОВИЧ в разговоре с руководителями французских компаний сообщил, что на пути реализации своих евроинтеграционных устремлений Украине необходимо построить современные дороги и инфраструктуру, которая бы отвечала европейским стандартам.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ заверил, что правительство создает конкурентную среду, а также необходимые условия для того, чтобы иностранные компании чувствовали себя комфортно в Украине.

В ходе встречи руководители французских компаний выразили готовность принять участие в реализации концессионных проектов в сфере строительства автомобильных путей на территории Украины.

Французские компании „BOUYGUES Travaux Publics” и „VINCI Construction” являются мировыми лидерами в сфере построения и использования автобанов.