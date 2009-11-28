Украина и Канада начнут переговоры о свободной торговле

Первый раунд переговоров между Украиной и Канадой по подготовке соглашения о свободной торговле планируется провести в феврале 2010 года.

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

Он отметил, что такая договоренность была достигнута на прошлой неделе в Оттаве в ходе консультаций делегации Министерства экономики Украины и Министерства международной торговли Канады.

Как сообщал УНИАН, переговоры о возможности подписания соглашения о свободной торговле Украина и Канада начали в конце сентября 2009 года в ходе визита в Украину министра международной торговли Канады Стоквелла ДЭЯ. Тогда же премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНО заявила, что после подписания межправительственного соглашения о создании зоны свободной торговли экономическое сотрудничество Украины и Канады станет более эффективным.

*** Договор о свободной торговле с Украиной может в дальнейшем способствовать формированию новых рынков для канадского экспорта в диапазоне от машин, оборудования и фармацевтических товаров до сельскохозяйственной продукции и морепродуктов.

В 2008 году канадский товарный экспорт в Украину составил 229,7 млн. долл., что на 80% больше, чем в 2007 году. В 2008 году на первом месте среди канадского экспорта были сельскохозяйственные машины и аэрокосмическое оборудование.