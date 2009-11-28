Прикарпатье отметит 70-летие присоединения к УССР

70-летие образования Ивано-Франковской области будет отмечено в Прикарпатье вечером-реквиемом «Ровесники «Демьянова Лаза».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК, отвечая на вопрос, как область готовится встретить 70-летие своего образования.

«6 декабря 2009 года по случаю даты присоединения Западной Украины к Украинской ССР состоится вечер-реквием «Ровесники «Демьянова Лаза», - сказал руководитель облгосадминистрации. – Если Львов и Тернополь отказались отмечать эту дату, то мы не можем отбрасывать это событие. Так же как мы не можем замалчивать и тот факт, что после объединения было много беды и жертв, людей вывозили в Сибирь, расстреливали. Молодежь об этих фактах должна знать. Мы помним дату, но не празднуем».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 11 октября 2009 г. во время открытия музея жертв коммунистических репрессий в урочище “Демьянов Лаз” вблизи Ивано-Франковска отметил, что для восстановления исторической правды нужно не только помнить о героях, но и знать о палачах, изменниках нации.

В конце июня 1941 года урочище “Демьянов Лаз” стало местом массового уничтожения органами НКВД узников тюрем. В 60-е годы это место было по приказу партийных руководителей расчищено, и использовалось для хозяйственных потребностей, а в 1984-1985 годах было завалено строительным мусором.

Осенью 1989 году на этом месте были проведены раскопки, в результате которых было обнаружено захоронение более сотен жертв коммунистического террора. В настоящее время на этом месте построен Мемориальный комплекс, создан музей жертв коммунистических репрессий.

Справка УНИАН. Ивано-Франковская область образована 4 декабря 1939 года (до 1962 года — Станиславская область). Расположена на южго-западе Украины. Она граничит с Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областями. На крайнем юге граница области является государственной границей Украины с Румынией. Граница с Закарпатьем, которая проходит по Карпатскому хребту, на протяжении веков, до 1945 года, тоже была границей - то с Венгрией, то с Чехословакией. Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области имеют историческое название - Галичина.