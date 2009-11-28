Кабмин рекомендует сделать выходными дни с 1 по 10 января

Кабинет министров Украины рекомендует предприятиям сделать выходными дни с 1 по 10 января.

Об этом идет речь в распоряжении Кабмина от 26 ноября 2009 г. № 1412-р, обнародованном на Правительственном портале.

В документе отмечается, что с целью создания благоприятных условий для празднования 1 января - Нового года, 7 января - Рождества Христова и 24 августа - Дня независимости Украины, а также рационального использования рабочего времени рекомендовано руководителям предприятий, учреждений и организаций (за исключением органов Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи “Укрпочта”, Государственного казначейства и банковских учреждений) перенести в порядке и на условиях, установленных законодательством, в 2010 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, рабочие дни с понедельника 4 января - на субботу 30 января; вторника 5 января - на субботу 13 февраля; среды 6 января - на субботу 27 февраля; пятницы 8 января - на субботу 13 марта; понедельника 23 августа - на субботу 21 августа.

Отмечается, что специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни определяет Национальный банк.