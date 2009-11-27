В Киеве в связи с Днем голодомора ограничено движение транспорта

28 ноября в связи с проведением мероприятий ко дню памяти жертв голодоморов на дорогах столицы частично ограничат движение автотранспорта и запретят парковку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

В частности, с 9.00 будет перекрыто движение транспорта на улице Ивана Мазепы от площади Славы до Киево-Печерской Лавры. На этом участке также нельзя будет парковать машины. Ограничения будут действовать до окончания проведения мероприятий на территории Мемориала памяти жертв голодоморов.

Кроме того, на время проведения всеукраинской минуты молчания – в 16.00 - КП «Киевпастранс», КП «Киевский метрополитен» и Коммунальная служба перевозок КГГА приостановят движение общественного транспорта с подачей соответствующего звукового сигнала.