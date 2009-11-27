Киевского милиционера поймали на наркоторговле

Работники Службы внутренней безопасности МВД задержали двое работников столичной милиции, причастных к наркоторговле.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, 25 ноября в ходе реализации оперативных материалов работники Службы внутренней безопасности ГУБОП МВД Украины совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины задержали одного из руководителей территориального отдела ГУ МВД в городе Киеве, который в течение длительного времени занимался сбытом наркотического вещества - героина и опия.

В отношении него Следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

В этот же день милицией совместно с органами прокуратуры был задержан «с поличным» - при получении взятки – один из руководителей территориального подразделения Управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков столичного главка милиции. Эти средства он требовал за непривлечение к уголовной ответственности гражданина К., который на протяжении нескольких месяцев 2009 года требовал «дань» от распространителя наркотиков, способствуя ему в продолжении преступной деятельности.

В отношении взяточника Следственным управлением Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 368, ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.