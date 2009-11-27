В Обухове уборщица сожгла около 1 тыс. копий земельных актов

На днях в отделе земельных ресурсов Обуховского района уборщица из-за неосведомленности сожгла довольно большое количество копий земельных актов.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области.

По информации ЦОС, днем ранее перед тем, как произошел инцидент, в отдел прибыли сотрудники государственного Земельного кадастра, которые привезли и должны были передать официальные копии земельных актов. Большинство документов до конца рабочего дня они успели передать, а остальные, которые остались недооформленными, сложили в коробку и оставили в одном из кабинетов.

Как отметили в областной милиции, утром одна из уборщиц, увидев эту коробку, вынесла ее в коридор, а вторая забрала ее вместе с остальными коробками с мусором, вынесла на улицу и подожгла.

Сейчас милиция собрала по этому поводу соответствующие материалы, которые будут переданы в Обуховскую районную прокуратуру в порядке ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса для принятия прокуратурой решения возбуждать или не возбуждать уголовное дело по факту признаков преступления, предусмотренного ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Как отметили в ЦОС, огнем повреждены приблизительно 1 тыс. копий земельных актов.