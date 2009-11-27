В украинскую прессу вернулись цензура и «темники»?

У Национальной комиссии по утверждению свободы слова и развитию информационной отрасли при Президенте Украины увидели признаки свертывания свободы слова в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в официальном интернет-представительстве Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

В заявлении Нацкомиссии выражается обеспокоенность ситуацией, которая складывается в украинском информационном пространстве и может привести к свертыванию завоеваний в области свободы прессы.

«Положение обостряется активной фазой избирательной президентской гонки. Средствами политической борьбы становятся партийная «джинса», договорно-коррумпированные взаимоотношения политиков и СМИ, препятствие журналистской деятельности, безосновательное увольнение журналистов, внедрения редакционной цензуры и новых форм темников, запрет на критику, экономическая зависимость, новейшие ограничения журналистских прав», - отмечают в Нацкомиссии.

В частности, Национальная комиссия обращает внимание, что 17 ноября этого года принят закон Украины «О внесении изменений в статью 23 Гражданского кодекса Украины о возмещении морального ущерба», который предлагает учитывать при определении размера возмещения морального ущерба «статус лица», которому нанесен такой ущерб. Авторы закона считают, что в случае нанесения ущерба депутату или министру, в частности путем распространения недостоверной информации, такое лицо должно получить большее возмещение, нежели рядовое лицо. Эта дискриминационная норма может быть использована для давления на средства массовой информации и журналистов.

В заявлении отмечается, что Национальная комиссия будет рекомендовать Президенту применить право вето и вернуть данный закон в парламент с предложением о его отмене в целом, поскольку он грубо нарушает международные стандарты свободы слова, которые предусматривают, что политики и публичные должностные лица не должны пользоваться никакими преимуществами, касающимися защиты их чести и достоинства по сравнению с другими гражданами. Закон также нарушает статью 24 Конституции Украины, в соответствии с которой граждане являются равными перед законом.

Национальная комиссия по утверждению свободы слова и развития информационной отрасли также отмечает, что состояние информационного пространства страны еще раз подтверждает острую необходимость внедрения независимого общественного вещания и призывает правительство, Верховную Раду, всех кандидатов в президенты четко задекларировать пути и сроки внедрения системы общественного вещания в Украине.