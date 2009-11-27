На Львовщине семилетний мальчик забил граблями 53-летнего мужчину

В одном из сел Городокского района Львовской области семилетний мальчик убил 53-летнего приятеля своего отца.

Как сообщил УНИАН начальник ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, семилетний мальчик убил мужчину, который пришел в гости к отцу выпивши, а выпив еще - лег спать в сарае на их подворье.

Как рассказал Д.ХАРЧУК, мальчик подошел к спящему мужчине и начал выгонять его домой. Пьяный мужчина не реагировал на просьбы мальчика, тогда он взял грабли, стоявшие рядом, и начал бить лежащего мужчину.

Как потом выяснило следствие, мальчик на протяжении часа бил мужчину граблями и другим хозяйственным реманентом, который нашел в сарае.

Увидев содеянное, отец мальчика вывез тело убитого на окраину поселка, где его и нашли односельчане и сообщили в милицию.

Объяснить поступок сына мужчина не может. По мнению отца, единственное, что могло стать причиной ярости мальчика – это нелюбовь к пьяным, - отметил Д.ХАРЧУК.

Следствие по данному делу продолжается, с мальчиком работают психологи.