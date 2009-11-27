Кабмин решил еще потеснить облгазы на рынке

Кабинет министров Украины рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики внести изменения в лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по поставкам природного газа по регулируемому тарифу в части закрепления за газоснабжающими компаниями (обл- и горгазы) функций по поставкам газа исключительно бюджетным организациям и населению.

Об этом говорится в постановлении Кабмина (№1241 от 25 ноября т.г.), текст которого обнародован на Правительственном портале.

"Рекомендовать НКРЭ внести изменения в лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по поставкам газа по регулируемому тарифу относительно осуществления поставщиками природного газа его реализации по регулируемому тарифу исключительно для нужд населения и бюджетных учреждений", - сказано в документе.

В настоящее время большинство облгазов, помимо транспортировки газа и поставки его населению и бюджетникам, поставляют газ мелким промышленным потребителям.

Кроме того, Кабмин разрешил дочернему предприятию НАК "Нафтогаз Украины" - «Нафтогазмережі» поставлять газ промышленным потребителям

В частности, Кабмин постановил, что поставка природного газа для всех категорий потребителей, кроме населения, религиозных организаций, бюджетных учреждений, осуществляется "Нафтогазом", и его дочерними компаниями "Газ Украины", «Нафтогазмережі». а также субъектами хозяйствования, осуществляющими поставку природного газа по нерегулируемому тарифу.

Документом также определено, что реализация газа для удовлетворения потребностей предприятий коммунальной теплоэнергетики осуществляется "Нафтогазом Украины", "Газом Украины" и «Нафтогазмережі».