Погода на субботу

28 ноября на территории Украины по прогнозам синоптиков будет облачно с прояснениями. Без осадков, только в западных и северных областях местами небольшой дождь, в Закарпатье и Карпатах умеренный дождь, ночью на высокогорье с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на побережье морей 8-13°; днем 5-10°, в южной части 11-16° тепла; в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.

В Киевской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами возможен небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 2-7° тепла, днем 5-10°. По г. Киеву температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.