Ющенко сегодня - в Донецке
10:14, 27 ноября 2009Общество
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Состоится форум Конгресса украинской интеллигенции
В пятницу, 27 ноября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Донецкую область.
Об этом сообщает официальный сайт Президента.
По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, В.ЮЩЕНКО примет участие в церемонии присвоения статуса национального Донецкому областному академическому украинскому музыкально-драматическому театру и Донецкому государственному академическому театру оперы и балета им. А. Соловьяненко.
Также В.ЮЩЕНКО в Донецке примет участие в региональном форуме Конгресса украинской интеллигенции.
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