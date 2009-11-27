Ющенко сегодня - в Донецке

В пятницу, 27 ноября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Донецкую область.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, В.ЮЩЕНКО примет участие в церемонии присвоения статуса национального Донецкому областному академическому украинскому музыкально-драматическому театру и Донецкому государственному академическому театру оперы и балета им. А. Соловьяненко.

Также В.ЮЩЕНКО в Донецке примет участие в региональном форуме Конгресса украинской интеллигенции.