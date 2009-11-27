Взорвали автомобиль управленца «Арселормиттал Кривой Рог»

Сотрудники Криворожского горуправления милиции установили, что в автомобиле заместителя начальника одного из управлений ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» сработало взрывное устройство.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.

Во время проверки было выяснено, что 26 ноября около 7 час. утра должностное лицо ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» сел в собственный автомобиль, который был припаркован у дома. После начала движения произошел взрыв, вследствие которого в днище автомобиля образовалось отверстие и были повреждены некоторые другие элементы конструкции.

Мужчина не пострадал, в органы внутренних дел о событии не сообщил и самостоятельно доправил свой автомобиль на СТО.

26 ноября следственным отделом Криворожского городского управления МВД по данному факту возбуждено уголовное дело согласно ст.ст. 15 ч. 2; 115 ч. 2 п. 5 КК Украины (покушение на совершение умышленного убийства, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц). Ведется следствие.