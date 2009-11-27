СБУ назвала организаторов Голодомора

08:19, 27 ноября 2009
Общество
3483 0

Уголовное дело будет рассекречено

Уголовное дело по факту Голодомора 1932-1933 годов может быть передано в суд до конца года.

Об этом в эфире 5 канала заявил глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Где-то до конца года, при наличии экспертиз, есть все правовые основания следователю сделать процессуальное заключение по делу и передать дело в суд", - сказал он.

"Это означает, что в заключении, путем досудебного следствия, будут установлены организаторы преступления геноцида-Голодомора", - отметил глава СБУ.

По словам Наливайченко, "досудебное следствие вышло на организаторов, которые занимали руководящие должности в украинской большевистской партии".

Он заявил, что следователь разрешил назвать фамилии организаторов Голодомора: "Это (Станислав) Косиор, который был секретарем ЦК КП(б)У".

"Это (Павел) Постышев, которого Сталин и Молотов направили в январе 1933 в Харьковскую область, и он руководил Харьковской областью, доводя преступление до логического завершения", - сказал глава СБУ.

"Третье должностное лицо - это (Влас) Чубарь, который также входил тогда в состав совета народных комиссаров Украины", - заявил Наливайченко.

"Мы должны по законодательству доказать вину этих людей в суде...После этого, я убежден, эти преступники, совершившие преступления против человечества, они должны быть осуждены и лишены любых привилегий", - подчеркнул он.

Глава СБУ считает, что после этого необходимо "обращаться в местные советы и органы местного самоуправления, чтобы снимать памятники (этим лицам)".

Отвечая на вопрос о норме украинского законодательства, которая не позволяет выносить приговор в отношении умершего человека, Наливайченко заявил, что в Украине может быть применен прецедент, когда преступление против человечности не имеет срока давности.

Также он заявил, что уголовное дело относительно Голодомора будет рассекречено.

Украинская правда

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter