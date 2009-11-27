СБУ назвала организаторов Голодомора

Уголовное дело по факту Голодомора 1932-1933 годов может быть передано в суд до конца года.

Об этом в эфире 5 канала заявил глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Где-то до конца года, при наличии экспертиз, есть все правовые основания следователю сделать процессуальное заключение по делу и передать дело в суд", - сказал он.

"Это означает, что в заключении, путем досудебного следствия, будут установлены организаторы преступления геноцида-Голодомора", - отметил глава СБУ.

По словам Наливайченко, "досудебное следствие вышло на организаторов, которые занимали руководящие должности в украинской большевистской партии".

Он заявил, что следователь разрешил назвать фамилии организаторов Голодомора: "Это (Станислав) Косиор, который был секретарем ЦК КП(б)У".

"Это (Павел) Постышев, которого Сталин и Молотов направили в январе 1933 в Харьковскую область, и он руководил Харьковской областью, доводя преступление до логического завершения", - сказал глава СБУ.

"Третье должностное лицо - это (Влас) Чубарь, который также входил тогда в состав совета народных комиссаров Украины", - заявил Наливайченко.

"Мы должны по законодательству доказать вину этих людей в суде...После этого, я убежден, эти преступники, совершившие преступления против человечества, они должны быть осуждены и лишены любых привилегий", - подчеркнул он.

Глава СБУ считает, что после этого необходимо "обращаться в местные советы и органы местного самоуправления, чтобы снимать памятники (этим лицам)".

Отвечая на вопрос о норме украинского законодательства, которая не позволяет выносить приговор в отношении умершего человека, Наливайченко заявил, что в Украине может быть применен прецедент, когда преступление против человечности не имеет срока давности.

Также он заявил, что уголовное дело относительно Голодомора будет рассекречено.

Украинская правда