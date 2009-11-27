Суд запретил засекречивать выводы экологической экспертизы

Львовский окружной административный суд принял решение, которым удовлетворил в полном объеме исковые требования Международной благотворительной организации «Экология-Право-Человек» по делу по иску к Государственному управлению охраны окружающей природной среды о засекречивании выводов государственной экологической экспертизы во Львовской области.

Об этом УНИАН сообщил координатор программы по вопросам доступа к информации МБО «Экология - Право - Человек" Андрей ПЕТРИВ.

По его словам, такое решение является крайне важным для общественности, ведь в Украине выводы экологической экспертизы - основной и единственный источник информации, в котором определяется степень экологического риска и безопасности запланированной или осуществляемой деятельности; оценивается влияние деятельности объектов экологической экспертизы на состояние окружающей природной среды, и качество природных ресурсов.

Однако, как сообщил А.ПЕТРИВ, начиная с мая 2006 года Государственным управлением охраны окружающей природной среды во Львовской области выводы государственной экологической экспертизы относились к конфиденциальной информации, которой может предоставляться гриф «Для служебного пользования».

"Такие действия управления, в свою очередь, повлекли за собой ряд ограничений по доступу к такой информации для общественности", - сказал А.ПЕТРИВ. В частности, по его информации, управление, закрепив свою позицию в соответствующих отраслевых приказах, создало "на удивление действенный «механизм невыполнения» положений Конституции Украины и Орхуссской конвенции в пользу интересов промышленности, последовательно принимая меры, направленные на усовершенствование и детализацию механизма засекречивания, принимая приказ за приказом".

Как рассказал А.ПЕТРИВ, свыше трех лет значительный слой экологической информации был недоступен для общественности, ни один из выводов экологической экспертизы не был обнародован Управлением для общественности, как того требуют положения Орхусской конвенции и Закона Украины «Об экологической экспертизе».

"Как следствие, постановление Львовского окружного административного суда не только открывает перед общественностью возможность открытого доступа ко всем принятым выводам государственной экологической экспертизы, но, что главное, гарантирует, что и в дальнейшем понятие «вывод экологической экспертизы» и «конфиденциальность» будут базироваться в разных плоскостях", - отметил эксперт.