В Украине сохранится тепло

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью в восточных областях, Крыму, Приазовье, днем в западных и северных областях ожидаются умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом (ночью в центральных областях, днем в южной части без существенных осадков.). Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных, восточных областях и в Крыму, днем в большинстве областей местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, в Крыму до 11° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

14-15 января - облачно с прояснениями. 14 января небольшие дожди (ночью в восточной части умеренные); температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла, в южной части до 13°. 15 января небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега; температура ночью и днем в западных и восточных областях от 2° тепла до 3° мороза, на остальной территории 0-5° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, 14 января порывы 15-20 м/с, в Карпатах, а ночью и в горах Крыма местами 25-30 м/с, 15 января ночью в Украине, днем в восточной половине порывы 17-22 м/с, ночью и утром в Карпатах и горах Крыма местами 30-35 м/с.

16-17 января - преимущественно без осадков, только ночью 16 января в северных и восточных областях местами небольшие осадки. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 1-7° тепла, в южной части до 9°.

В Киеве и области в субботу облачно с прояснениями. Временами дождь (ночью местами небольшой). Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 6-8°; по области ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

14-15 января - облачно с прояснениями. 14 января небольшие дожди; температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла. 15 января небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега; температура ночью и днем 0-5° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, 14 января порывы 15-20 м/с (днем местами), 15 января ночью и утром порывы 17-22 м/с.

16-17 января - преимущественно без осадков, лишь ночью 16 января местами небольшие осадки. Температура ночью от 4° мороза к 1° тепла, днем 1-6° тепла.