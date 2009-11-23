В Житомире взорвали джип депутата

Депутат Житомирского городского совета Анатолий БЕНИВСКИЙ заявляет о совершенном на него покушении.

Как сообщил А.БЕНИВСКИЙ корреспонденту УНИАН, «покушение совершено вчера поздно вечером».

«Вчера возле места моей работы взорван мой джип, а сам я чудом уцелел, поскольку вышел на минутку из машины», - заявил А.БЕНИВСКИЙ.

Депутат горсовета, который также является исполняющим обязанности директора житомирского КП «Рембыттехника», связывает этот случай с собственной политической, а также профессиональной деятельностью.

«На мое предприятие год назад было совершено рейдерское нападение, а сам я с жесткой критикой выступал на последних сессиях Житомирского горсовета против незаконной приватизации земли в пределах города», - сказал А.БЕНИВСКИЙ.

Депутат горсовета от СПУ сообщил, что по этому поводу уже обратился в Королевский райотдел милиции Житомира, в настоящее время ведется расследование.

«Мою машину долго тушили пожарные, все зафиксировано спасателями и сотрудниками ГАИ, мне просто повезло, что я остался в живых. Есть свидетели, которые видели, как неизвестные подкладывали взрывчатку под мою машину», - утверждает А.БЕНИВСКИЙ.