Тимошенко уверена, что Путин сдержит слово

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что за недобор газа в 2009 году Россия не будет штрафовать не только Украину, но и все другие страны, которые покупают газ у «Газпрома» и уменьшили эти закупки на протяжении года.

Об этом она заявила в интервью телеканалу ICTV в воскресенье.

«И я убеждена, что в итоге Россия и для всех других стран не начислит в кризис штрафы. Просто Украина первая об этом договорилась и показала путь», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Все, кто потребляет российский природный газ, все европейские страны, все страны СНГ, все недобрали, согласно тех установленных объемов газа. Потому что мировой финансовый кризис, потому что у всех стран серьезное падение производства. Россия это знает и во всех контрактах без исключения со всеми европейским странами, со странами СНГ есть позиция предыдущего обсуждения объемов газа, потому что его добывать нужно. И если не добирают газ больше, чем на 20%, это же понятно, плюс-минус 20%, то все в своих контрактах, не только Украина, имеют штрафные санкции за недобор», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с этим, она напомнила, что впервые премьер-министр России Владимир ПУТИН пообещал не выставлять штрафов Украине еще в апреле.

«Путин уже давно сказал, если я не ошибаюсь, с полгода потому, что Россия не имеет претензий по штрафным санкциям для Украины за недобор природного газа», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что с тех пор «все инсинуации» и все громкие заявления о возможности штрафования раздавались не с российской, а именно с украинской стороны. «Заявляла оппозиция, Президент страны. Всем хочется почему-то, чтобы с Украины взяли эти штрафные санкции. Хоть за что-то же нужно критиковать премьер-министра и правительство. Я думаю, что они хотят, чтобы штрафные санкции начислили», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.