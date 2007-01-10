Президент, ВР и правительство пришли к согласию по вопросу о земле
19:52, 10 января 2007Общество
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Разъясняет Виктор Ющенко
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, Верховная Рада и правительство договорились о формировании совместного плана действий по законодательному обеспечению функционирования рынка земли.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины В.ЮЩЕНКО сегодня после завершения трехсторонних консультаций с председателем ВР Александром МОРОЗОМ и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Президент отметил, что такая договоренность была достигнута в ходе сегодняшней встречи.
По его словам, это касается земельного кадастра, это касается законов или подзаконных актов, которые регулируют особенность обращения той или иной формы собственности земли.
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