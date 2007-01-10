Президент, ВР и правительство пришли к согласию по вопросу о земле

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, Верховная Рада и правительство договорились о формировании совместного плана действий по законодательному обеспечению функционирования рынка земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины В.ЮЩЕНКО сегодня после завершения трехсторонних консультаций с председателем ВР Александром МОРОЗОМ и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Президент отметил, что такая договоренность была достигнута в ходе сегодняшней встречи.

По его словам, это касается земельного кадастра, это касается законов или подзаконных актов, которые регулируют особенность обращения той или иной формы собственности земли.