Путин: Украина пропустила вперед Беларусь

Глава правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН отмечает, что в условиях кризиса торговый оборот между Украиной и Россией значительно сократился.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПУТИН сказал в ходе Пятого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«Кризис, конечно, кризисом, и он реально отражается и на Украине, и на России, и практически на всех странах мира, но с Украиной у нас спад большой в торговом обороте. Украина пропустила вперед Беларусь, которая заняла первое место как торгово-экономический партнер России», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что торговый оборот Украины с Россией на сегодняшний день ниже 15 млрд. долларов, а с Беларусью - более 16, хотя раньше Украина значительно опережала Беларусь по этому показателю, который доходил до 25 млрд. долларов.

«Это существенный спад, очень большой», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что на сегодняшнем заседании комитета необходимо проанализировать этот вопрос «и посмотреть, где у нас упущенные возможности, где у нас есть перспективы».

По словам В.ПУТИНА, необходимо выработать меры для того, чтобы торговый оборот вырос не только до прежнего уровня, но и стал выше.

«Конечно, наши потенциалы таковы, что мы можем это сделать», - сказал он.