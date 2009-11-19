В Киеве предлагают возобновить занятия в школах со среды

Главный государственный санитарный врач города Киева обратился к мэру столицы Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с предложением возобновить занятия во всех учебных заведениях города и возобновить работу детских дошкольных учреждений со среды, 25 ноября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ.

«Такое предложение главного санитарного врача столицы обусловлено тем, что за три дня текущей недели темпы заболеваемости населения значительно снизились. Но окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Кабинете министров Украины», - отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Так, с учетом темпов снижения заболеваемости населения гриппом и ОРВИ за три дня текущей недели, городская СЭС прогнозирует, что в течение недели гриппом и ОРВИ переболеют около 26 тысяч киевлян. Показатель заболеваемости будет составлять 94-95,6 на 10 тысяч населения, что лишь на 4% превышает уровень эпидпорога.

Как сообщал УНИАН, столичные учебные заведения были закрыты с 2 ноября в связи с распространением эпидемии гриппа и ОРВИ.