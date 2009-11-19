В Прикарпатье отец застрелил двух сыновей
11:49, 19 ноября 2009Общество
2922 0
Одному - 18 лет, другому - 25
В Ивано-Франковской области отец застрелил двух своих сыновей.
Об этом сообщили УНИАН в Верховинскому райотделе милиции.
Трагедия произошла в селе Криворовня Верховинского района Прикарпатья в ночь на 18 ноября. По предварительной информации, вечером между отцом и сыновьями произошел конфликт, причины которого сейчас выясняют правоохранители. Милиция задержала мужчину, отнявшего жизнь у своих потомков.
Среди погибших – один 18-летний сын, второй, – 25-летний. Работники милиции отмечают, что в семье готовились к свадьбе и, очевидно, без спиртного не обошлось.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter