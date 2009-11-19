В Прикарпатье отец застрелил двух сыновей

В Ивано-Франковской области отец застрелил двух своих сыновей.

Об этом сообщили УНИАН в Верховинскому райотделе милиции.

Трагедия произошла в селе Криворовня Верховинского района Прикарпатья в ночь на 18 ноября. По предварительной информации, вечером между отцом и сыновьями произошел конфликт, причины которого сейчас выясняют правоохранители. Милиция задержала мужчину, отнявшего жизнь у своих потомков.

Среди погибших – один 18-летний сын, второй, – 25-летний. Работники милиции отмечают, что в семье готовились к свадьбе и, очевидно, без спиртного не обошлось.