Стоимость аренды офисов в Киеве (по районам)

В Киеве средняя стоимость аренды офисных помещений в октябре текущего года выросла на 5,4% по сравнению с сентябрем т.г. – до 20,8 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (Киев).

Согласно сообщению, в октябре наибольший рост цен на аренду офисных помещений был зафиксирован в Святошинском районе (7,7%), Голосеевском (7,34%), и Подольском районе (6,6%).

По данным компании, в октябре т.г. средняя стоимость аренды 1 кв. м офисных помещений в центре города составила 52 долл., Голосеевском – 17 долл., Дарницком – 11,33 долл., Деснянском – 11 долл., Днепровском – 11,33 долл., Оболонском – 17,33 долл., Печерском – 27 долл., Подольском – 26 долл., Святошинском – 17 долл., Соломенском – 15,33 долл., Шевченковском – 23,33 долл.

Как сообщал УНИАН, в Киеве средняя стоимость аренды офисных помещений в сентябре текущего года выросла на 0,77% по сравнению с августом т.г. – до 19,79 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риелторскую группу.