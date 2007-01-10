Томенко требует уменьшить коммунальные тарифы в связи с погодными условиями

Заместитель руководителя фракции Блока Юлии Тимошенко Николай ТОМЕНКО требует от местных властей уменьшить тарифы на жилищно-коммунальные услуги в связи с погодными условиями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил, выступая сегодня в Верховной Раде.

«Очевидно, что правительство и местная власть, которые закладывали в бюджет значительно высшие расходы на энергетику и газ, тратят уже больше месяца теплой зимы этого года на теплоснабжение намного меньше, чем было запланировано. И было бы справедливо это учесть, и пересмотреть тарифы для населения, а не экономить на их зарплатах и пенсиях», - считает Н.ТОМЕНКО. По его убеждению, вопрос прозрачности реальных расходов коммунальных предприятий нуждается в немедленном обсуждении как в правительстве, так и в парламенте.

Кроме того, говоря о вчерашней отмене президентского вето на мораторий на продажу земли, Н.ТОМЕНКО отметил, что фракция БЮТ не позволит «земельным баронам» создать хаос на рынке земли. «В свое время состоялся грабеж людей имущественными сертификатами, а теперь возникает угроза грабежа земельными сертификатами», - считает народный депутат. Он призвал крестьян по крайней мере на протяжении года не спешить продавать эти сертификаты до законодательного нормирования продажи земельных участков и до формирования в Украине цивилизованного рынка земли.