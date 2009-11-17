Депутат организовал конвертационный центр

02:09, 17 ноября 2009
Общество
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Сообщение из Харькова

Прокурором Харьковской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата одного из районных в г. Харькове советов по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 и ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины по фактам организации преднамеренного уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупных размерах.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, установлено, что депутатом предварительно были разработаны схемы для двух субъектов хозяйственной деятельности по формированию неправомерного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость путем проведения бестоварных операций с использованием реквизитов нескольких предприятий, зарегистрированных в разных областях Украины.

Фактически организовав финансово-хозяйственную деятельность этих предприятий, собственно конвертационный центр, используя при этом на их руководящих должностях подставных лиц, депутат и его сообщники провели ряд бестоварных операций, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (только по эпизодам, доказанным следствием, на сумму 4,9 млн. грн.).

По предварительным данным на протяжении 2008-2009 годов по такой преступной схеме через субъекты хозяйственной деятельности проведены бестоварные операции на общую сумму более 500 млн. грн.

По делу продолжается досудебное следствие.

 

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