"Молодая гвардия" отложила заезд детей на ноябрьскую смену

Ноябрьский заезд детей в оздоровительный детский центр «Молодая гвардия», который планировался 13 ноября, отложен до завершения карантинного периода в стране. Такое решение дирекции обнародовал сегодня директор «Молодой гвардии» Эдуард ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Он отметил, что все дети, находившиеся в центре, в конце минувшей смены, 12 ноября, разъехались по областям. В том числе заболевшие, которые полностью выздоровели и были выписаны из городских больниц Одессы.

Коснувшись распоряжения главы Кабмина о продлении пребывания детей из «карантинных» западных областей в детских центрах «Молодая гвардия» и «Артек», Э.ЛЕБЕДИНСКИЙ уточнил, что большинство детей из этих регионов, кроме восьмерых, которые могли остаться в центре до конца ноября, «решили, по согласованию с родителями, вернуться в конце смены домой».

По словам Э.ЛЕБЕДИНСКОГО, когда ситуация в стране стабилизируется, «Молодая гвардия» возобновит оздоровление детей.