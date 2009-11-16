Студенты в конце года могут остаться без стипендий?

Студенты высших учебных заведений Украины в конце года могут не получить стипендий.

Об этом говорится в заявлении координатора общественной инициативы „Студенческая защита” Андрея ЧЕРНЫХ, переданном УНИАН.

Он отметил, что 5 ноября 2009 года Министерство образования и науки Украины в письме Министерству финансов Украины за №1/12-4571 информировало о том, что по состоянию только на 1 октября кредиторская задолженность по стипендиям уже составляет 16 428,4 тыс. грн. и может вызвать критическую ситуацию по стипендиальным выплатам на конец года.

“То есть, Министерство образования и науки Украины, как главный орган центральной исполнительной власти, в образовательной сфере, который имеет в своем подчинении наибольшее количество подведомственных учебных заведений, столкнулось с проблемой недостатка средств для осуществления выплаты стипендий и индексации на нее, которая сегодня уже составляет 15 процентов.

Таким образом, ежемесячные „отчеты” Министерства образования и науки Украины о стопроцентном финансировании выплаты стипендий остается под большим сомнением”, - отметил А.ЧЕРНЫХ.

“Все реалии со студенческими стипендиями в высших учебных заведениях мы точно увидим после нового года. Однако, уже сейчас видно, что ситуация дошла до точки бифуркации – во многих вузах своевременно или вообще не проводится выплата индексации стипендий. За октябрь студенты недополучили 76 грн. 32 коп. – 14,4%, которые сейчас составляет индексация, – с такой проблемой в Национальный студенческий союз уже сейчас регулярно обращаются представители студенчества. Однако общественные организации или Министерство образования и науки Украины самостоятельно проблему не решат. Выход есть, и о нем нужно говорить уже сегодня – если нет средств, то необходимо, чтобы правительство взяло на себя ответственность и пересмотрело систему начисления стипендий", – прокомментировал ситуацию президент Национального студенческого союза Анатолий ИГНАТОВИЧ.