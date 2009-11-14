Эпидемическая комиссия пошла на компромисс с рынками и ресторанами

«Калиновский рынок» в Черновцах и другие вещевые рынки, которые были закрыты на карантин в связи с эпидемией гриппа, возобновят работу с 14 ноября при условии соблюдения предпринимателями и посетителями всех надлежащих противоэпидемических мероприятий: ежедневной дезинфекции и постоянного масочного режима.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение 13 ноября приняла Черновицкая городская противоэпидемическая комиссия.

До завершения эпидемии на рынках запрещено осуществлять выносную розничную торговлю вне пунктов продажи, на проходах, проездах, входах.

Запрещена также деятельность граждан по реализации в нестационарных объектах кофе, чая, бульйона и другой продукции собственного производства.

Администрации рынков обязаны обеспечить наличие контейнеров для сбора использованных защитных масок, а также создать условия для реализации масок посетителям.

До завершения эпидемии не рекомендовано посещать рынки детям. Администрации рынков обязаны об этой рекомендации информировать посетителей.

Перевозчики, которые обслуживают маршруты к «Калиновскому рынку», обязаны обеспечить недопущение в салоны автобусов пассажиров без защитных масок. В случае выявления в салонах пассажиров без масок перевозчиков будут снимать с маршрута и привлекать к административной ответственности.

Администрации рынков совместно с предпринимателями обязаны создать рабочие группы, которые будут осуществлять контроль над соблюдением на территориях рынков масочного режима, других карантинных мероприятий и требований городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии как предпринимателями, так и посетителями.

В течение двух дней специалисты горСЭС совместно с представителями правоохранительных органов, районных советов и департамента экономики городского совета будут осуществлять проверку рынков на предмет соблюдения карантинных требований. С целью оперативного привлечения к ответственности нарушителей карантинного режима на рынках будут проводиться выездные заседания административных комиссий районных советов. Уже 16 ноября работа тех рынков, где выявят нарушения карантинного режима, будет прекращена.

Комиссия также сняла введенные с 1 ноября ограничения с работы заведений ресторанного хозяйства, которыми сокращалось время их работы.

В то же время, до завершения эпидемии в городе запрещено проведение массовых мероприятий, работа ночных клубов, дискотек, культурно-развлекательных заведений и компьютерных клубов. Обязательным является требование придерживаться масочного режима в общественном транспорте, заведениях торговли, сферы обслуживания и быта, медицинско-лечебных и аптечных заведениях, банковских учреждениях, других учреждениях и организациях, которые предоставляют услуги гражданам.

После длительной дискуссии за такое решение проголосовали большинство членов комиссии под руководством ее председателя Инны ОНАЦКОЙ в присутствии первого заместителя мэра города Николая ПОПАДЮКА.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября около 2 тысяч предпринимателей «Калиновского рынка» на несколько часов перекрыли движение транспорта, требуя от власти города немедленного возобновления работы рынка, закрытого на карантин с 1 ноября.