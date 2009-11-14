Тигипко: при таких условиях экономический рост невозможен

Кандидат в президенты Украины Сергей ТИГИПКО считает, что рост задолженности по возмещению НДС свидетельствует о том, что правительство бесплатно и принудительно кредитуется у экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил, комментируя сообщение ГНАУ о том, что в Украине задолженность по НДС с начала года увеличилась на 44% и составляет 18 млрд. грн.

По убеждению С.ТИГИПКО, при таких условиях возобновление экономического роста невозможно.

«К самому НДС вообще много вопросов – он подавляет высокотехнологические отрасли, сдерживает экономический рост, - отметил С.ТИГИПКО. - Но в украинских реалиях эти его недостатки многократно усилены высокой коррупцией при администрировании этого налога. Для многих компаний он фактически превратился в налог с оборота по ставке 20%».

Политик настаивает на необходимости безотлагательно реформировать и сам НДС, и процедуры его администрирования. “Добросовестные предприятия должны получать возмещение автоматически, а не по взмаху руки чиновников. С другой стороны, сами процедуры должны исключать возможность злоупотреблений при возвращении НДС – особенно по тем схемам, которые реализуются при активном участии самих чиновников», - подчеркнул С.ТИГИПКО.