За сутки от гриппа и ОРВИ умерли 26 человек

В Украине количество умерших от последствий гриппа и ОРВИ возросло до 265 человек.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, за прошлые сутки количество жертв эпидемии увеличилось на 26 человек: 4 человека умерли в Закарпатской области, по три – в Киевской, Хмельницкой и Черкасской, по два – в Ивано-Франковской, Львовской, Сумской, по одному человеку умерло в Волынской, Кировоградской, Ровенской, Черниговской областях и в городе Киеве.

С начала эпидемии в стране на грипп и ОРВИ заболели 1 млн. 308 тыс. 911 человек, в том числе за последние сутки – 55 тыс. 353 человека. Госпитализирован с начала эпидемии 69 тыс. 691 человек, за последние сутки - 4 тыс. 76 человек, из которых в реанимации находятся 404 человека.

Эпидемический порог превышен в 21 области и в Киеве.

В сообщении не говорится о количестве случаев заболевания гриппом A/H1N1.