Российско-беларусская транзитная война взвинтила мировые цены на нефть

Цены на нефть на мировых рынках повышаются, в том числе на фоне сообщений о том, что наблюдается прекращение транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Польшу и Германию по территории Беларуси. Об этом сообщает Лента.ру

К полудню по Гринвичу (14.00 по киевскому времени) на Лондонской международной нефтяной бирже цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 79 центов до уровня 56,43 долларов за баррель.

На электронных торгах в Нью-Йорке сырая нефть подорожала на 66 центов до уровня 56,97 долларов за баррель.

Несмотря на то, что Россия экспортирует нефть марки Urals, ситуация вокруг поставок по "Дружбе" влияет на весь мировой нефтяной рынок, наряду с другими факторами.

Среди них - объявление о предстоящем сокращении объемов выработки нефти крупнейшим ее производителем Саудовской Аравией.

Рост цен 8 января продолжил тенденцию конца прошлой недели, когда после резкого падения цен (более чем на два доллара) стоимость нефти стала снова повышаться.