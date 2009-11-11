В Полтаве продают оксолиновую мазь местного производства

В аптеки Полтавы поступила оксолиновая мазь, произведенная предприятием «Лубныфарм». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горисполкома Полтавы.

По их данным, ОАО «Лубныфарм» после 7-летнего перерыва на прошлой неделе возобновило производство оксолиновой мази. «Первая партия тюбиков уже поступила в полтавские аптеки ООО «Лекарства Полтавщины» и ООО «Юнсон», – говорят в пресс-службе. В пресс-службе призывают жителей города не создавать ажиотаж, так как фармацевты обещают постоянно контролировать ситуацию по наполнению аптечных сетей необходимым препаратом.

"Лубныфарм" - фармацевтическое предприятие, основным направлением деятельности которого являются разработка и производство готовых лекарственных препаратов для наружного и внутреннего применения в виде таблеток, настоек и экстрактов, мазей, гелей и линиментов, перевязочных средств, инъекционных растворов. Номенклатура предприятия составляет более 80 наименований.