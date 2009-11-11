В центре Донецка ограбили два банка

Сегодня в центре Донецка двое неизвестных в марлевых повязках ограбили отделения двух банков - «Правэкс-банка» и банка «Финансы и кредит».

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, сегодня в 10.07 в дежурную часть Киевского райотдела милиции Донецка поступило сообщение о нападении на отделение банка «Финансы и кредит», расположенное по улице Университетской.

По словам начальника Киевского райотдела милиции Сергея КЕЛЛЕРА, двое неизвестных в марлевых медицинских масках вошли в помещение банка, произведя 2 выстрела в воздух, заставили всех лечь на пол, завладели деньгами и скрылись.

Сегодня же в 10.30 поступило сообщение об аналогичном нападении на отделение «Правэкс-банка», расположенное на проспекте Панфилова. Злоумышленники также были в медицинских масках (по приметам похожи на подозреваемых в ограблении банка «Финансы и кредит»). Грабители также произвели 2 выстрела в воздух, завладели деньгами и скрылись на автомобиле зелёного цвета.

В облУВД уточнили, что оба отделения банков не были оборудованы системами видеонаблюдения.

Пострадавших нет. На местах обоих происшествий работают эксперты и следственно-оперативные группы. Суммы похищенного устанавливаются.