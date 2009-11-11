Первая смерть от гриппа в Черниговской области

В Черниговской области зафиксирована первая смерть от осложнений после гриппа.

Как сообщили УНИАН в областной СЭС, в Борзнянской центральной районной больнице от осложнений после гриппа умерла беременная женщина, которая приехала из Киева. Она обратилась за медицинской помощью на 5-й день заболевания. В больнице была диагностирована острая пневмония. Два дня врачи боролись за ее жизнь, однако женщина умерла. По предварительным данным, у больной был грипп типа А/H1N1.

По данным областной СЭС, с начала эпидемии гриппом и ОРВИ в Черниговской области заболели более 28 тыс. чел. Более тысячи госпитализированы.