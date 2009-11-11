Литвин про газ и выборы

Механизм расчетов Украины с Российской Федерацией за энергоносители должен быть «абсолютно прозрачным».

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН на пресс-конференции в Запорожье, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Вместе с тем, отвечая на вопросы журналистов, В.ЛИТВИН охарактеризовал ситуацию с расчетами за поставки российского газа как «чрезвычайно сложную» и спрогнозировал, что ее открытая и реальная оценка невозможна до завершения президентской кампании.

В.ЛИТВИН отметил, что несмотря на сложность ситуации, продолжается процесс затягивания с ее оценкой. «Действует принцип: дотянуть по любой цене до 17 января, а дальше – хоть потоп», - сказал он.

Вместе с тем, по убеждению главы парламента, механизм дальнейших расчетов с Российской Федерацией за энергоносители должен быть «абсолютно прозрачным», и, по его словам, необходимо знать, за счет чего – «или эмиссий, или внешних заимствований, или за счет оплаты транзита газа на следующий год» - будет производиться оплата.

По мнению В.ЛИТВИНА, было бы целесообразным обсудить этот вопрос на заседании Верховной Рады Украины при участии руководства правительства. Вместе с этим, он не исключил, что обсуждение может привести к тому, что парламентскую трибуну политические силы будут использовать для взаимных обвинений. «Мне бы этого не хотелось», - сказал спикер парламента.