Улицу Ленина в Кобеляках переименовали в честь Касьяна

В Кобеляках Полтавской области поставят памятник врачу Николаю Касьяну и уже улицу Владимира Ленина переименована в улицу Николая Касьяна.

Об этом сообщил мэр Кобеляк Александр ИСЫП.

По его словам, состоялась сессия городского совета, в ходе которой депутаты приняли ряд решений по увековечению памяти Н.Касьяна.

«Полностью отблагодарить за то, что Николай Андреевич сделал для Кобеляк, мы не сможем никогда. Настолько этот вклад огромен. Но город, область, Украина, мир ждут от нас, от городской власти решений и действий. Сейчас принято три предложения по увековечению памяти Николая Андреевича. Это - установление мемориальной доски, построение памятника и переименование улицы», - сказал А.ИСЫП.

Решением сессии улица В.Ленина в райцентре переименована в улицу Н.Касьяна. Депутаты также решили установить в центре Кобеляк, на углу улиц Шевченко и Касьяна, памятник врачу, а на фасаде городского совета - мемориальную доску Н.Касьяну.

Напомним, врач-остеопат и мануальный терапевт, народный врач СССР, заслуженный врач Украины Николай Касьян родился 10 апреля 1937 в Кобеляках Полтавской области. Является почётным гражданином Кобеляк.

Окончил Харьковский мединститут в 1964 году. Принадлежал к династии местных костоправов, прадед его был костоправом в уездной больнице. Наследственность в лечении людей выражалась в даре определять диагноз с помощью своих рук, без рентгена и других техсредств.

Был избран народным депутатом СССР (1989 - 1991), на Съезде народных депутатов принадлежал к консервативному крылу.

В Книге рекордов Гиннеса в 1993 году была приведена статистика: «Украина. Наибольшее число костоправных операций провел народный врач Николай Касьян. В течение 1990 года он осуществил вправление позвоночных дисков 41251 больному, среди них 19359 детям».

Автор монографии «Мануальная терапия при остеохондрозе позвоночника».

В 2005 году в Кобеляках был открыт Центр мануальной терапии, строительство которого было начато ещё в 1990 году. Управляющим центра стал Николай Касьян.

Позже управляющим центра стал приемный сын доктора Ян КАСЬЯН. Последнее время из-за тяжелой болезни Н.Касьян перестал принимать пациентов в своем Центре мануальной терапии. Исключение делал только для детей и новорождённых.

Умер известный костоправ 28 октября 2009 года.

Похоронен 30 октября 2009 года в городе Кобеляки.