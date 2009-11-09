Накануне годовщины Хрустальной ночи осквернена синагога в Дрездене

В Дрездене накануне годовщины "Хрустальной ночи" осквернена синагога, сообщает AFP со ссылкой на представителей городской полиции. Свастики, нанесенные черным маркером на одну из стен синагоги, обнаружены утром в воскресенье, 8 ноября, рассказали представители правоохранительных органов. Полиция начала расследование.

В Германии, напоминает AFP, изображение свастики - преступление.

Осквернение синагоги произошло накануне 71-й годовщины "Хрустальной ночи" - еврейского погрома, в результате которого в ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. в основном гитлеровской молодежью (гитлерюгенд) были убиты около 100 евреев, сотни ранены. Сожжены или разгромлены около 300 синагог и свыше 7 тысяч мастерских и магазинов. Около 30 тысяч евреев были отправлены в концентрационные лагеря.

Синагога, на стенах которой были нарисованы свастики, была открыта в Дрездене в 2001 году. Новое здание построено на месте синагоги, разрушенной в "Хрустальную ночь".