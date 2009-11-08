Депортированный из Украины гражданин Грузии задержан за кражу

Во время совершения кражи кошелька и мобильного телефона в одном из магазинов г. Новый Буг Николаевской области задержан ранее судимый 38-летний гражданин Грузии.

Как сообщил корреспонденту УНИАН старший инспектор сектора по связям с общественностью УМВД Украины в Николаевской области Владислав ГНАТЕНКО, во время проведения следственных действий было установлено, что задержанный - выходец из кавказского региона, ранее был осужден за хранение наркотических средств и в 2007 году выдворен за пределы Украины с запретом на въезд до 2014 года. Однако в изъятом паспорте отсутствует соответствующий штамп.

Следователи пояснили, что после выдворения на родине правонарушитель заявил об утрате заграничного паспорта, оформил его дубликат и через территорию Беларуси вернулся в Украину. Следователям он сказал, что приехал к девушке, на которой хочет жениться. Его объяснениям правоохранители не поверили, так как за 5 лет пребывания в Украине задержанный так и не создал семью.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. Сотрудники Новобугского райотдела решают вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, сказал В.ГНАТЕНКО.