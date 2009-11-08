Грипп забрал жизни 144 украинцев

09:47, 08 ноября 2009
Общество
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7 ноября заболели почти 66 тысяч

В Украине за последние сутки от гриппа и ОРВИ умерли 9 человек. По данным на 7 ноября включительно, общее число умерших с начала эпидемии достигло 144 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

Всего отмечено 936 тыс. случаев заболевания с начала эпидемии. Почти 66 тысяч заболели в течение 7 ноября. 4478 человек госпитализированы за сутки (всего с начала эпидемии - почти 45 тысяч), в реанимации 345 человек.

Эпидемия зафиксирована в 16 регионах.

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