Грипп забрал жизни 144 украинцев

В Украине за последние сутки от гриппа и ОРВИ умерли 9 человек. По данным на 7 ноября включительно, общее число умерших с начала эпидемии достигло 144 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

Всего отмечено 936 тыс. случаев заболевания с начала эпидемии. Почти 66 тысяч заболели в течение 7 ноября. 4478 человек госпитализированы за сутки (всего с начала эпидемии - почти 45 тысяч), в реанимации 345 человек.

Эпидемия зафиксирована в 16 регионах.