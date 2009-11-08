Грипп забрал жизни 144 украинцев
09:47, 08 ноября 2009Общество
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7 ноября заболели почти 66 тысяч
В Украине за последние сутки от гриппа и ОРВИ умерли 9 человек. По данным на 7 ноября включительно, общее число умерших с начала эпидемии достигло 144 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.
Всего отмечено 936 тыс. случаев заболевания с начала эпидемии. Почти 66 тысяч заболели в течение 7 ноября. 4478 человек госпитализированы за сутки (всего с начала эпидемии - почти 45 тысяч), в реанимации 345 человек.
Эпидемия зафиксирована в 16 регионах.
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