СП Газпрома и Белтрансгаза: сначала деньги, акции - потом

Российский концерн "Газпром" получит 50 процентов акций совместного с белорусским "Белтрансгазом" предприятия только к середине 2010 года, сообщает Лента.ру.

Как рассказал на пресс-конференции вице-премьер-министр правительства Беларуси Владимир СЕМАШКО, совместное предприятие будет создано к 1 июня 2010 года. "Газпром" будет вносить свою долю - 50 процентов - равными частями в течение четырех лет", - пояснил чиновник.

В.СЕМАШКО также отметил, что к 1 июня текущего года российский монополист станет владельцем 12,5 процента акций, и лишь к 1 июня 2010 года "Газпром" будет владеть 50 процентами акций СП.

Таким образом, ежегодно "Газпром" будет выплачивать белорусам по 625 миллионов долларов, отмечает агентство.

Напомним, что соглашение о поставках природного газа в Белоруссию и о частичной оплате топлива акциями "Белтрансгаза" стороны договорились в ночь на 1 января 2007 года.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" и Беларусь в ночь на 1 января 2007 года подписали соглашение о поставках в республику российского газа. Согласно договоренностям, российский газ будет поставляться в Беларусь по цене 100 долларов за тысячу кубометров - на пять долларов дешевле, чем предполагалось ранее. Глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР сообщил, что "Газпром" в течение 4 лет выкупит половину акций «Белтрансгаза». "Мы оплатим свою долю - 2,5 миллиарда долларов - равными долями в течении 4 лет", - сказал А.МИЛЛЕР.

Стоимость транзита российского газа по территории Белоруссии с 2007 года вырастет почти в два раза и составит 1,45 доллара за тысячу кубометров на 100 километров. А.МИЛЛЕР подчеркнул, что такая цена транзита будет зафиксирована на ближайшие 5 лет.