Украина рискует отношениями с Туркменией

Посол Украины в Туркменистане Виктор МАЙКО считает, что пребывание в Украине некоторых представителей туркменской оппозиции является спланированной акцией, цель которой - ухудшение украинско-туркменских отношений.

Об этом посол заявил в интервью еженедельнику “Зеркало недели” (№50, 30 декабря 2006 года - 5 января 2007 года).

“Уверен только в одном: это спланирована акция, цель которой - ухудшение двусторонних отношений Украины и Туркменистана”, - сказал В.МАЙКО. Посол выразил сожаление, что Киев использовали как агитационную площадку.

Он также расценивает этот факт как попытку некоторых украинских политиков заработать свой “маленький политический капитал” на этой истории, ведь сегодня весь мир говорит о Туркменистане.

Посол подтвердил, что Украина получила ноту протеста со стороны Ашхабада в связи с выступлением в Киеве туркменских оппозиционеров. ”Правда. Она была беспрецедентно резкой. Думаю, в этой ситуации она не должна была быть такой. В то же время я признаю, что в этот сложный для Туркменистана период мы не все сделали для того, чтобы такая нота не появилась”, - добавил он.

В.МАЙКО считает, что изменений во внешней политике Туркменистана в ближайшее время не будет, как не будет и существенных сдвигов в интересах одной страны во вред другой.

Посол считает очень вероятным повышение цены на газ после 2007 года. В.МАЙКО отметил, что на сегодня ярко выраженного негатива к Украине у туркменской стороны нет. “Могу сказать, что нашу страну из списка потенциальных участников переговоров никто не вычеркивал и не собирается вычеркивать. Если сегодня Украина по газовым экспортным проектам постучит в двери с взвешенной, правильной и подготовленной позицией, которую мы же сами не забудем за несколько дней, а будем выполнять и отслеживать, тогда работа продолжится, и туркменская сторона все возобновит”, - сказал он.

Отвечая на вопрос, существует ли проблема надежности компании «РосУкрЭнерго», посол отметил, что «государственные структуры в этой ситуации были бы эффективнее частных”.

По мнению В.МАЙКО, Украина является сегодня серьезным конкурентом во всех вопросах, касающихся двусторонних отношений, и это не только энергосектор, это огромный строительный рынок, военно-техническое сотрудничество. “Туркменистан сегодня является очень привлекательным партнером. Украина занимала и занимает очень серьезный сегмент этого рынка. И события, недавно произошедшие в Киеве, - прямая угроза нашим дальнейшим плодотворным отношениям”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 декабря 2006 года от остановки сердца умер президент Туркменистана Сапармурат Ниязов.

25 декабря на пресс-конференции в УНИАН представители туркменской оппозиции - лидеры «Союза демократических сил Туркменистана» Худайберди ОРАЗОВ и Нурмухаммед ХАНАМОВ заявили, что люди устали от нынешнего режима, репрессий. Они распространили заявление, в котором обращаются к лидерам стран Европейского Союза, СНГ, России и США с просьбой оказать поддержку демократическим процессам в Туркменистане, в частности, проведению первых демократических президентских выборов, обеспечив участие международных наблюдателей. В то же время они не исключили, что в случае недопущения оппозиции на выборы, они перейдут к активным действиям.

Объясняя, почему туркменские оппозиционеры приехали именно в Украину, и с кем они ведут переговоры, они ответили, что хотели начинать свою кампанию со страны СНГ, а Украина является государством с наиболее свободными СМИ. Оппозиционеры отказались называть фамилии людей, с которыми ведутся переговоры, подчеркнув, что это не только украинские политики, депутаты, но и представители других стран.