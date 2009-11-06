Как украинцы относятся к празднику 7 ноября (опрос)

Для каждого десятого гражданина Украины 7 Ноября - день празднования Октябрьской революции - является самым большим праздником.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Согласно результатам опроса, 9,9% респондентов назвали 7 Ноября самым большим праздником, а более четверти опрошенных (27%) – таким же праздником, как и нынешние официальные праздники. Для половины населения Украины (51%) этот день является обычным днем, а 7,4% респондентов воспринимают этот день как день памяти жертв коммунистических репрессий. Остальные опрошенные не определились с ответом.

В Центре Разумкова отмечают, что за последние 7 лет заметно уменьшилось количество тех, кто считает этот день праздником. В 2002 году 16,3% респондентов считали 7 Ноября самым большим праздником, а 35% – таким же, как и нынешние официальные праздники. Как обычный день его воспринимали 38,6% опрошенных и только доля тех, кто воспринимает этот день как день памяти жертв коммунистических репрессий, не изменилась (7,4%).

Эксперты также отмечают, что в отношении к этому дню четко прослеживается зависимость от возраста респондента: чем старше возрастная группа, тем чаще ее представители воспринимают 7 Ноября как праздник. Среди опрошенных в возрасте 60 лет и старше 20,7% считают этот день самым большим праздником, а 28,8% считают его обычным днем. В то же время подавляющее большинство респондентов в возрасте 18-29 лет (71%) считают 7 Ноября обычным днем, и только 2% воспринимают его как большой праздник, а 13,6% – как и нынешние официальные праздники.

Отношение людей к 7 Ноябрю отличается также в зависимости от региона. Самым большим праздником его считают 18,9% жителей южного и 14,2% жителей восточного региона, 6,8% жителей центрального и 0,5% жителей западного региона. Как обычный день 7 ноября воспринимают 60,9% респондентов на западе, 52,3% – в центре, 48,6% – на востоке и 40,7% опрошенных в южном регионе. В западном регионе значительно чаще, чем на остальной территории Украины, воспринимают 7 ноября как день памяти жертв коммунистических репрессий (18%). На востоке этот показатель составляет 6,2%, в центре – 5,2%, а на юге – 1,3%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 19 по 26 октября 2009 года. Опрошено 2010 респондентов во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%. Исследование проведено при поддержке Международного фонда «Возрождение».

Для сравнения использованы результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 18 по 28 октября 2002 года во всех регионах Украины. Опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.