Врачи: Тамифлю опасен для беременных и вызывает неприятные реакции у детей

Министерство здравоохранения РФ пошло на рискованные меры. Врачам по всей стране разослано служебное письмо, в котором в качестве лекарств для беременных и кормящих мам рекомендуется осельтамивир (общеизвестное название - тамифлю) и занамивир , которые ещё не прошли клинических испытаний. Зам.министра Вероника Скворцова, подписавшая это указание, призналась, что на такой шаг Министерство пошло, так как возможные преимущества от применения этих препаратов превышают потенциальный риск для плода или грудного ребёнка. Между тем, научный сотрудник Российского онкологического научного центра имени Блохина Елена Кадырова считает, что побочными действиями этих препаратов смогут стать обезвоживание организма матери и угроза выкидыша.

Препараты осельтамивир и занамивир, рекомендованные для лечения свиного гриппа, нужно с осторожностью давать детям, а их воздействие на беременных женщин пока не изучено, сообщил «Эхо Москвы» врач-грипполог, профессор, сотрудник института имени Мечникова Юрий Гендон.

"Эти препараты - единственные, которые специфически действуют на вирус гриппа свиней, введение этих препаратов в самом начале заболевания может резко ограничить само заболевание по дням и главное может остановить возможность возникновения осложнений при гриппе". "Взрослые могут получать этот препарат совершенно спокойно, и молодые и пожилые люди, а у детей иногда бывают очень неприятные реакции", - проинформировал он.

"Что касается данных о беременных женщинах, то с моей точки зрения, убедительных данных и достаточно больших данных в общем пока нет", - подчеркнул Ю.Гендон.

Юрий Гендон также заявил, что у российских врачей очень мало опыта по применению этих препаратов. «Мы фактически начинаем их применять только в этом году».