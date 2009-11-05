Украина проверяет две вакцины против калифорнийского гриппа

Главный государственный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ заявляет, что вакцинация против “калифорнийского” гриппа начнется лишь по окончанию всех клинических испытаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с руководством Министерства здравоохранения.

А.БИЛОВОЛ отметил, что по расчетам Минздрава в отношении сезонной вакцинации от гриппа для сокращения заболеваемости необходимо сделать прививку 12 млн. чел. При этом он напомнил, что две недели тому назад Верховная Рада утвердила долгосрочную программу иммунопрофилактики, и призвал Президента как можно скорее подписать соответствующий закон.

В отношении вакцинации от “калифорнийского” гриппа А.БИЛОВОЛ отметил, что на сегодняшний день Министерство здравоохранения изучает два вида вакцины, одна из которых - российского производства. По его словам, пока не будут закончены все клинические испытания, министерство не зарегистрирует эти лекарства и не начнет процесс вакцинации.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила ученым провести дополнительные исследования перед принятием решения о проведении вакцинации против «калифорнийского» гриппа.

«Есть разные подходы. Из всех стран мира только 6 стран проводят вакцинацию. И здесь еще есть вопросы, по которым нужно дополнительно посоветоваться с учеными», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, вакцины против сезонного гриппа в Украине есть и можно делать прививки.

В свою очередь, министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ сообщил, что в настоящее время в Украине процедуру регистрации проходит одна вакцина против «калифорнийского» гриппа.

«Против сезонного гриппа у нас зарегистрированы 6 вакцин. В процессе регистрации – одна вакцина, и вчера на регистрацию пошли документы еще на российскую вакцину. Россия заявляет о намерении начать вакцинацию с 7 ноября», - объяснил он.