Год Красной свиньи будет ознаменован конфликтом Огня и Воды

Год Красной огненной свиньи, начинающийся 18 февраля 2007 года, будет ознаменован конфликтом двух противоположных стихий, доминирующих ближайшие 12 месяцев: Огня и Воды. Поэтому грядущий год будет богат яркими и не всегда мирными событиями, как в общественной, так и в частной жизни, сообщает NEWSru.

По прогнозам астрологов, 2007 год в мировой политике будет наполнен многочисленными внутренними и международными конфликтами, социальными волнениями и возможно даже гражданскими войнами, которые могут привести к смене правящих режимов. Женский Огонь, действующий в противодействии Воде, будет поистине разрушительным.

Четвертый год нового фэн-шуй цикла Восьмерки не будет мирным: и государства и отдельные люди будут проявлять меньше терпимости и выдержки. Политическая жизнь будет наполнена жаркими дебатами, потоками компроматов, громкими PR-акциями и контр-выпадами.

Не удастся прожить спокойно и обычным людям, не принимающим активного участия в политической жизни. Тем не менее, огненная стихия делает 2007 год благоприятным для заключения браков и рождения детей. Грядущий год – это время противоположностей. Неравные браки будут в 2007 частыми и счастливыми.

Однако неуравновешенность в отношениях между людьми окажет неблагоприятное влияние на тех, кто хотел бы в грядущем году что-либо скрыть или утаить. Весьма вероятно, что тайное все-таки станет явным, поэтому о конфиденциальности информации лучше позаботиться заранее. Впрочем, окажет это и благоприятный эффект – для правосудия это будет удачный год, в котором на скамью подсудимых попадут давно разыскиваемые преступники.

Очень удачным 2007 год окажется и для амбициозных людей – новичкам будет способствовать удача. Особенно богатым на приятные сюрпризы год Красной огненной свиньи будет для женщин среднего возраста. Что касается бизнеса, то отлично закончатся начатые в 2007 коренные реформы и преобразования. Не придумать лучшего времени для смены работы или даже области деятельности, начала нового дела, переезда на новое место.

В год Огня, покоящегося на Воде, заметно возрастет внутренняя миграция, увеличатся туристические потоки. Год выдастся удачным для тех, кто работает в транспортной отрасли. Оборотной стороной этого постоянного движения станет увеличение количества транспортных происшествий, аварий. Эксперты фэн-шуй говорят, что в 2007 лучше избегать поездок на северо-запад от места своего обитания, а также стараться не появляться в слишком высоких местах: мостах, небоскребах, горах.

В 2007 люди будут больше подвержены микробным и вирусным заболеваниям, особенно влияющим на желудочно-кишечный тракт. Так что в ближайшие 12 месяцев следует больше внимания уделять диете: повышаются риски желудочных расстройств и пищевых отравлений. Следует более внимательно, чем обычно, следить за своим здоровьем гипертониками и людям со слабым зрением.

Тем не менее, астрологи полагают, что, несмотря на очень непростое и бурное время, 2007 будет сопровождаться значительным повышением благосостояния и значительными достижениями в личной и профессиональной жизни.